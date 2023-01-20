. Татьяна Буланова рассказала о грядущей свадьбе
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Татьяна Буланова рассказала о грядущей свадьбе

Татьяна Буланова рассказала о грядущей свадьбе
Певица Татьяна Буланова призналась, когда произойдет торжество. В минувшем ноябре Татьяна Буланова засветила роскошное кольцо, которое ей подарил возлюбленный. Если тогда певица отказывалась комментировать новости о скорой свадьбе, то сейчас раскрыла все карты. Татьяна Буланова получила ювелирное украшению стоимостью в 700 тысяч рублей. Бизнесмен Валерий Руднев любит побаловать любимую дорогими подарками. Всего через несколько месяцев пара официально узаконит отношения. «Хотелось бы устроить все летом, потому что у нас в Санкт-Петербурге очень красиво: можно выйти и сесть на яхту, лодку или катер», — призналась артистка.
По словам звезды, с Валерием очень легко, он ее понимает с полуслова и во всем поддерживает. «Мой молодой человек — Водолей, нормальный знак зодиака. Мы уже три года вместе», — улыбается 53-летняя Татьяна в программе «Хватит слухов!» на ЦТВ. Валерий нашел подход не только к певице, но и к ее сыновьям от предыдущих браков. Предприниматель прекрасно ладит с Александром и Никитой. Правда, рожать от молодого жениха (Руднев младше Булановой на 19 лет) исполнительница не хочет. «Думаю, что вряд ли рожу, мне совершенно не до этого. Что касается темы детей, то она отдельно в отношениях с моим молодым человеком. Я вырастила двоих сыновей — мне, честно говоря, на сегодняшний день хватает», — ранее откровенничала артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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