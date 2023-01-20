. Теннисист Медведев проиграл американцу на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев неожиданно проиграл спортсмену из США Себастьяну Корде в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут и окончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Корда, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что Медведев не смог выйти в четвертый круг этого чемпионата впервые с 2018 года. В прошлый раз российский спортсмен вышел в финал турнира, где уступил Рафаэлю Надалю.

Турнир Australian Open завершится 29 января. Победитель прошлого года Надаль окончил борьбу во втором круге чемпионата.

Ранее сообщалось, что российский посол в Австралии Алексей Павловский обвинил организаторов турнира в политических манипуляциях. Он выразил сожаление, что помимо допуска спортсменов к выступлениям только под «нейтральным флагом» федерация тенниса также запретила также болельщикам размещать российский флаг на трибунах.