Тест: Сможете ли вы отличить доброго робота от злодейского?
Роботы в кино почти всегда показаны, как продвинутый искусственный интеллект, который может сильно влиять на сюжет и судьбу героя-человека. И для них нарушить какой-то из Трёх законов роботехники Айзека Азимова — обычное дело.
Поэтому персонажам фильмов, которые состоят из крови и плоти, стоит уметь стопроцентно отличать доброго робота от опасного. Ведь робозлодеев не всегда выдаёт наличие красных горящих глаз. А порой они и вообще выглядят, как мы с вами.
Давайте проверим, насколько вы хороши в этом деле. Сможете ли вы понять, какие из этих известных роботов славные добряки, а какие — не прочь вас убить.
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это Марвин из фильма "Автостопом по галактике", у него вечная депрессия, но он добрый робот.
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это М3ГАН из одноимённого фильма. И вам лучше не доверять ей безопасность ваших детей.
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это Санни из "Я, робот", у него даже человеческие чувства и эмоции есть.
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это Эндрю в исполнении Робина Уильямса, он хороший.
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это Т-800 из первого "Терминатора" 1984 года, в котором киборг в исполнении Арнольда Шварценеггера - главный злодей, стремящийся убить Сару Коннор. Добрым Т-800 с такой внешностью станет лишь в сиквеле.
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это робот по имени Чаппи, он почти как ребёнок.
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это саркастичный дроид K-2SO из фильма "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", он на стороне повстанцев.
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это Альтрон - главный злодей сиквела "Мстителей".
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это Эш, он андроид, и его задача резко расходится с сохранностью экипажа космического буксира "Ностромо".
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Этот красный шкаф - злодейский робот из фильма 1979 года "Чёрная дыра".
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это огромный робот из фильма "Тихоокеанский рубеж". Несмотря на его зловещую внушительность, он как раз борется со злом.
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Этот робот добрый или злой?
Добрый
Злой
Это Жиголо Джо из фильма "Искусственный разум", он свой.
Вы слишком человек для таких задач
Искусственный интеллект ещё недостаточно хорош, чтобы обмануть вас!
А вы сами-то точно не робот?
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