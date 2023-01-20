. Тест: Сможете ли вы отличить доброго робота от злодейского?
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Тест: Сможете ли вы отличить доброго робота от злодейского?

Тест: Сможете ли вы отличить доброго робота от злодейского?

Роботы в кино почти всегда показаны, как продвинутый искусственный интеллект, который может сильно влиять на сюжет и судьбу героя-человека. И для них нарушить какой-то из Трёх законов роботехники Айзека Азимова — обычное дело.

Поэтому персонажам фильмов, которые состоят из крови и плоти, стоит уметь стопроцентно отличать доброго робота от опасного. Ведь робозлодеев не всегда выдаёт наличие красных горящих глаз. А порой они и вообще выглядят, как мы с вами.

Давайте проверим, насколько вы хороши в этом деле. Сможете ли вы понять, какие из этих известных роботов славные добряки, а какие — не прочь вас убить.




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Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это Марвин из фильма "Автостопом по галактике", у него вечная депрессия, но он добрый робот.


2/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это М3ГАН из одноимённого фильма. И вам лучше не доверять ей безопасность ваших детей.


3/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это Санни из "Я, робот", у него даже человеческие чувства и эмоции есть.


4/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это Эндрю в исполнении Робина Уильямса, он хороший.


5/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это Т-800 из первого "Терминатора" 1984 года, в котором киборг в исполнении Арнольда Шварценеггера - главный злодей, стремящийся убить Сару Коннор. Добрым Т-800 с такой внешностью станет лишь в сиквеле.


6/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это робот по имени Чаппи, он почти как ребёнок.


7/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это саркастичный дроид K-2SO из фильма "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", он на стороне повстанцев.


8/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это Альтрон - главный злодей сиквела "Мстителей".


9/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это Эш, он андроид, и его задача резко расходится с сохранностью экипажа космического буксира "Ностромо".


10/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Этот красный шкаф - злодейский робот из фильма 1979 года "Чёрная дыра".


11/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это огромный робот из фильма "Тихоокеанский рубеж". Несмотря на его зловещую внушительность, он как раз борется со злом.


12/12

Этот робот добрый или злой?

Добрый


Злой


Это Жиголо Джо из фильма "Искусственный разум", он свой.




Вы слишком человек для таких задач



Искусственный интеллект ещё недостаточно хорош, чтобы обмануть вас!



А вы сами-то точно не робот?

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По материалам: twizz

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