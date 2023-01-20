. Тест: Сможете ли вы отличить доброго робота от злодейского?

Роботы в кино почти всегда показаны, как продвинутый искусственный интеллект, который может сильно влиять на сюжет и судьбу героя-человека. И для них нарушить какой-то из Трёх законов роботехники Айзека Азимова — обычное дело.

Поэтому персонажам фильмов, которые состоят из крови и плоти, стоит уметь стопроцентно отличать доброго робота от опасного. Ведь робозлодеев не всегда выдаёт наличие красных горящих глаз. А порой они и вообще выглядят, как мы с вами.

Давайте проверим, насколько вы хороши в этом деле. Сможете ли вы понять, какие из этих известных роботов славные добряки, а какие — не прочь вас убить.





/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это Марвин из фильма "Автостопом по галактике", у него вечная депрессия, но он добрый робот.

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это М3ГАН из одноимённого фильма. И вам лучше не доверять ей безопасность ваших детей.

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это Санни из "Я, робот", у него даже человеческие чувства и эмоции есть.

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это Эндрю в исполнении Робина Уильямса, он хороший.

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это Т-800 из первого "Терминатора" 1984 года, в котором киборг в исполнении Арнольда Шварценеггера - главный злодей, стремящийся убить Сару Коннор. Добрым Т-800 с такой внешностью станет лишь в сиквеле.

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это робот по имени Чаппи, он почти как ребёнок.

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это саркастичный дроид K-2SO из фильма "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", он на стороне повстанцев.

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это Альтрон - главный злодей сиквела "Мстителей".

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это Эш, он андроид, и его задача резко расходится с сохранностью экипажа космического буксира "Ностромо".

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Этот красный шкаф - злодейский робот из фильма 1979 года "Чёрная дыра".

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это огромный робот из фильма "Тихоокеанский рубеж". Несмотря на его зловещую внушительность, он как раз борется со злом.

/12Этот робот добрый или злой?

Добрый

Злой

Это Жиголо Джо из фильма "Искусственный разум", он свой.





Вы слишком человек для таких задач





Искусственный интеллект ещё недостаточно хорош, чтобы обмануть вас!





А вы сами-то точно не робот?12

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