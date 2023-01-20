. The Black Eyed Peas будут судиться с «какающими единорогами»
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The Black Eyed Peas будут судиться с «какающими единорогами»

The Black Eyed Peas будут судиться с «какающими единорогами»Американский коллектив The Black Eyed Peas собирается судиться с «какающими единорогами»

Американский коллектив The Black Eyed Peas собирается судиться с производителем игрушек, создавшим «какающих единорогов». Об этом сообщает TMZ.

Компания под названием MGA Entertainment создала популярную линейку игрушек — танцующих единорогов, справляющих нужду сверкающей слизью под названием Poopsie Slime Surprise. Компания запустила рекламные ролики с анимированными единорогами, поющими и танцующими под песню My Poops («Мои Какашки»).

Это привело к судебному иску, так как лейбл звукозаписи и музыкальное издательство BMG, владеющее большей частью авторских прав на хит группы 2005 года My Humps, утверждает, что My Poops явно копирует трек — мелодию, темп, последовательность аккордов, и даже вокалистка-единорог, очень похожа на Ферги (Fergie).

BMG заявляет, что MGA никогда не получала права на использование песни, и теперь лейбл требует возмещения ущерба в размере не менее 10 миллионов долларов.

Ранее группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила отрывок из композиции Uno, с которой группа собиралась представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», с треком My Humps. Схожести с этой композицией также были найдены в песне Little Big Go Bananas, вышедшей в 2019-м. Помимо этого были обнаружены сходства в отрывках песен I'm OK и Scream & Shout.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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