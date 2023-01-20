. Тина Канделаки высказалась об Ольге Бузовой
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Тина Канделаки высказалась об Ольге Бузовой

Тина Канделаки высказалась об Ольге Бузовой
Ведущая Тина Канделаки своеобразно поздравила певицу с днем рождения. Бывшей участнице и ведущей реалити-шоу «Дом-2» исполнилось 37 лет. Ольга отмечает день рождения в плотном рабочем графике – она прилетела в Минск, где снимается в шоу «Фактор.by». Ольга Бузова в свой день рождения обнародовала фото, для которого позировала в лифе из страз и белой шубке. «20.01.2023. Сегодня я перешла на новый уровень. Ну, привет! Спасибо родителям за жизнь. Вам всем за любовь и веру, и себе за все, что у меня сейчас есть. Принимаю поздравления», — указала Ольга. С личным праздником Бузову поздравила Тина Канделаки. «Оля, тебя любят и ненавидят, критикуют и хвалят. У тебя есть твои люди и твои враги. Единственное, с чем никто не может поспорить — с твоим невероятным трудолюбием. И это трудолюбие всегда вызывает уважение», — отметила директор ТНТ. Ольга снимается сразу в нескольких шоу для телеканала, в том числе «Звезды в Африке», «Бузова на кухне»... Карьеру на телевидении она совмещает с концертами и другими проектами. Такая работоспособность восхитила известного медиаменеджера. Тина вспомнила, как Ольга принимала участие в схемках шоу «Конфетка», которое еще не вышло в эфир. Несмотря на усталость и сорванный голос, она отработала до конца.
«Это говорит только о том, что для тебя работа — это жизнь. Очень тяжело выбрать такую женскую судьбу — отдаться работе. Поэтому, в день твоего рождения, я желаю тебе закрепить твой успех на сцене, который максимально важен для тебя. Но всё же не забывай о той маленькой девочке, которая живет внутри тебя и ждет принца. Я уверена, мы всей страной тебе его все-таки обязательно найдем! С днем рождения, королева!» — добавила Канделаки. Исполнительницу хита «Мало половин» поздравила и ее младшая сестра Анна. Она обнародовала трогательное видео из детских фото и современных кадров, на которых они предстали с Ольгой и их родителями. «С днем рождения, сестренка! Будь самой счастливой во всей Вселенной. Люблю тебя, Лёль», — сообщила Бузова-младшая. «Спасибо, лапа», — ответила именинница.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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