. Toyota возобновила поставки запчастей в Россию и одобрила параллельный импорт
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Toyota возобновила поставки запчастей в Россию и одобрила параллельный импорт

Toyota возобновила поставки запчастей в Россию и одобрила параллельный импорт

Японский автомобильный концерн Toyota первым из производителей возобновил прямые поставки запчастей для гарантийного ремонта и техобслуживания в Россию, пишут "Известия". Российское дочернее предприятие компании "Тойота Мотор" позволило своим дилерам осуществлять параллельный импорт комплектующих, поставки которых оказались невозможны из-за антироссийских санкций.

Это выяснилось в ходе судебного разбирательства с "Общественной потребительской инициативой" (ОПИ) и Роспотребнадзором. ОПИ подала иск к "Тойота Мотор", производителю в России и поставщику продукции Toyota и Lexus, в июне прошлого года. К требованиям присоединился Роспотребнадзор. Истцы требовали соблюдения прав потребителей и возобновления поставок запчастей в Россию.


Согласно письму за подписью управляющего генерального менеджера департамента поставки запасных частей и складских операций "Тойота Мотор" Андрея Щербакова, с конца 2022 года "Тойота Мотор" восстановила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания, а также одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт. Автоконцерн отметил в документе, что принимает все возможные меры, для того чтобы поддержать работу дилерской сети и защитить интересы российских потребителей. В суде "Тойота Мотор" подтвердила, что начала самостоятельный импорт деталей, и предоставила таможенные декларации в качестве доказательств.

"Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний (производитель отзывает у автовладельцев продукцию для устранения дефектов). Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой", - заявили в "Тойота Мотор", добавив, что главным препятствием возвращению полноценных поставок стало нарушение логистических цепочек.

В конце сентября 2022 года российское подразделение японского автоконцерна Toyota полностью прекратило производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. В октябре сообщалось, что в Казахстане может открыться завод Toyota.

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По материалам: uposters.ru

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