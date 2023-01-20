. Трое детей и мужчина погибли на пожаре в Слюдянке
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Трое детей и мужчина погибли на пожаре в Слюдянке

Трое детей и мужчина погибли на пожаре в Слюдянке

Вечером 20 января в Слюдянке произошел пожар в частном деревянном доме на улице Горной. Сообщение о возгорании поступило в 19:52 от очевидцев. При тушении огня пожарные обнаружили в доме тела 35-летнего мужчины и троих детей: двух восьмилетних девочек-близняшек и их 11-летнюю соседку, сообщают пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области и СУ СК России по Иркутской области.

Проверку проводят дознаватели МЧС России. Установлено, что на момент возникновения пожара три девочки находились в доме одни без присмотра. До прибытия пожарных отец близняшек попытался спасти детей, войдя в горящий дом. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.

Следователи СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц». Проводятся необходимые следственные действия. Также проверку организовала прокуратура.

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По материалам: irk

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