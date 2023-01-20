. Убийца хранил тело девочки в холодильнике

Два года назад пропала восьмилетняя девочка. Продолжается расследование убийства 8-летней Насти Муравьевой, которая пропала 30 июня 2021 года. Через полтора месяца ее тело нашли на лесобазе. В злодеянии признался экс-участковый Виталий Бережной. Казалось бы, все стало на свои места после признания преступника, но гражданская жена Виталия Бережного до сих пор не верит в эту версию. По ее словам, супруг в день пропажи ребенка постоянно был с ней на связи и рассказывал о своих передвижениях. Единственное, что смутило женщину, что за пару недель до убийства Насти они решили на время разъехаться, поэтому Виталий перебрался в то самое общежитие, где, по версии следствия, и произошла трагедия. Эксперты считают, что мужчина заманил девочку к себе домой, где жестоко расправился с ней, завернул в кусок строительного материала и пакет, а после положил в холодильник. Позже, почуяв неладное, решил избавиться от тела. Уложил его в коробку и отвез в лесополосу. Там страшную «находку» вскоре и обнаружили. Примечательно, что следователи приходили к Бережному домой, расследуя это убийство, проводили обыски, но ничего криминального не заметили. Следы преступления они нашли во второй раз, когда вскрыли дверь без хозяина: в квартире была кровь, фрагменты волос и другие улики. В студии шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1» удивились тому, что тело пролежало месяц в холодильнике и не источало никакого запаха. Кроме того, сам Бережной недавно решил отказаться от данных ранее показаний — он считает, что его оболгали, а также насильственным путем заставили признаться в том, чего он не совершал. «У него награды, служил в горячих точках. Его морально «убили»: следователь, адвокат, полицейские — все выдавили из него признание. Все это подстава, цирк…» сказал отец Бережного. Стоит отметить, что за последние 15 лет в Тюмени пропало 15 девочек в возрасте от 7 до 15 лет. До сих пор бытует версия, что там орудует серийный маньяк. Сейчас адвокаты пытаются провести еще одну экспертизу, а также применить детектор лжи. Кроме того, вскоре состоится суд, на котором предполагаемому убийце вынесут приговор, если не будет доказано обратное.