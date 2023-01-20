. Успех у Овнов, перемены у Скорпионов: гороскоп на неделю с 23 по 29 января 2023 года

Благодаря гороскопу на неделю с 23 по 29 января, все представители зодиакального круга смогут узнать, чего следует ожидать. Некоторым предстоит рассчитывать только на себя, а кого-то ждут приятные перемены как в личной жизни, так и в работе. На этой неделе у многих знаков зодиака повысится активность.

Гороскоп с 23 по 29 января для знаков стихии Огня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Большой успех с 23 по 29 января ждет тех Овнов, чья деятельность касается заботы о людях (педагогика, медицина, ресторанный бизнес). Финансовое благополучие придет к тем, кто умеет рационально использовать свои ресурсы. В личной жизни им следует меньше поддаваться эмоциям и действовать разумно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Всю неделю Львов будет волновать тема семьи и дома. У них могут произойти конфликты и недопонимания с родными людьми. Им следует воздержаться от крупных приобретений и вложений, иначе они могут остаться ни с чем. Разочарование в работе ждет тех, кто привык получать все и сразу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Практически всю неделю Стрельцы будут заниматься решением накопившихся дел. Те, кто много времени посвящают карьере, смогут подняться вверх по карьерной лестнице либо же сменить работу. Большие перемены ждут представителей знака, которые работают с общественностью. Успех в любви ждет тех, кто еще одинок.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 января для знаков стихии Воды

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки смогут начать воплощать свои задумки и мечты в реальность. Время является благоприятным для открытия собственного дела. Раки, которые всегда рассчитывают только на себя, смогут добиться больших успехов на профессиональном поприще. Состоящие в отношениях смогут внести в них разнообразие и сделать лучше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Неделя перемен ждет Скорпионов. Они затронут их образ жизни, отношения, имидж и работу. Не исключено, что многие решатся поменять место своей работы. В любви придется пройти серьезные испытания на верность. Одиноким посчастливится повстречать на своем пути вторую половинку и заключить с ней союз.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам следует на этой неделе заняться решением вопросов, которые постоянно откладывались. Если они не станут это делать, то ничего не смогут достичь. Те, кто не уделяют должное внимание своему здоровью, столкнутся с серьезными проблемами, которые сильно «ударят» по их кошельку.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 января для знаков стихии Земли

Телец (20 апреля — 20 мая)

Людям, рожденным под этим знаком, неделя принесет много перемен в профессиональной деятельности. Одним может поступить выгодное финансовое предложение, а другие смогут реализовать давнюю мечту и открыть свое дело. Перемены затронут и личную жизнь Тельцов. Одиноким удастся познакомиться с приятным человеком, который станет для них больше, чем просто другом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам на неделе с 23 по 29 января предстоит столкнуться с массой проблем. Но это не выбьет их из колеи и они начнут искать возможности, чтобы решить все сложности. Финансовая сфера и состояние здоровья не будут волновать Дев. В данной области все будет стабильно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогов накроют негативные эмоции, которые касаются отношений и личной жизни. Некоторым из них предстоит задуматься над дальнейшим продолжением отношений со второй половинкой. В профессиональной деятельности у них не произойдет ничего такого, что заставит волноваться. Со здоровьем тоже все будет в порядке.

Гороскоп для знаков стихии Воздуха на неделю с 23 по 29 января

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам будет трудно принять любое решение, этому помешают сомнения. Сложности ждут их и в профессиональной деятельности. Особенно трудно будет вести переговоры с клиентами, а также заключать сделки и подписывать договоры. Лучше заручиться поддержкой коллег. В личной жизни их ждет много приятных моментов и сюрпризов, которые подготовит вторая половинка.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы на протяжении недели будут время от времени погружаться в прошлое, вспоминая приятные моменты. В работе их ждет много новых задач, которые предстоит решить в кратчайшие сроки. За это они будут щедро вознаграждены, не исключено повышение в должности. В личной жизни у них все будет стабильно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеев ждет спад активности. Они захотят расслабиться и отдохнуть. Чтобы не впасть в депрессию, им следует как можно больше общаться с друзьями, ходить на встречи и свидания. В работе их ждет успех. Они получат хорошую прибыль за качественно выполненные задачи.