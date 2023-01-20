. В Братске подрядчика оштрафовали за срыв сроков по ремонту детской поликлиники

Мировой судья города Братска назначил подрядной организации штраф за срыв сроков по ремонту детской поликлиники. Размер штрафа — более 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Братская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. Специалисты установили, что в 2022 году Братская детская городская больница заключила с подрядчиком государственный контракт на капитальный ремонт здания детской поликлиники. Стоимость работ оценивалась в 36 миллионов рублей.

Подрядчик не закончил ремонт здания медучреждения в установленные сроки. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков». Контракт с подрядчиком медучреждение расторгло после вмешательства надзорного органа.