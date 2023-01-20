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В ДНР сообщили об освобождении села под Артемовском

В ДНР сообщили об освобождении села под АртемовскомШтаб теробороны ДНР заявил, что российские силы освободили село Клещеевка в регионе

Российские силы освободили Клещеевку, крупное село, которое находится в южных пригородах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram.

«По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку», — сказано в сообщении.

16 января стало известно о взятии населенного пункта отрядами ЧВК «Вагнер». Как отмечается, военные выбили украинскую армию из Клещеевки.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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