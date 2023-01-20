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В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий

В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданийЗамглавы Еврокомиссии Домбровскис заявил о росте экономики Европы выше ожиданий

Экономический рост в Европе значительнее, чем ожидалось ранее, и в этом году она сможет избежать рецессии. Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

По его словам, цены на энергоносители остаются высокими, как и инфляция, но позитивных признаков все больше. В первую очередь стабильным остается рынок труда, а кроме того, стоимость энергоносителей уверенно снижается, опережая прогнозы.

Самым быстрым способом справиться с кризисом, подчеркнул политик, является завершение конфликта на Украине. Для этих целей следует продолжать давление на Россию и оказывать Киеву необходимую помощь, как военную, так и финансовую.

Ранее экономисты инвестиционного банка Goldman Sachs признали, что европейская экономика справилась с кризисом лучше ожиданий, и отказались от негативных прогнозов. В начале 2023 года они полагают, что инфляция в еврозоне к концу года составит 3,25 процента, а ВВП вырастет на 0,6 процента.

Также улучшаются ожидания в отношении американской экономики. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева полагает, что США смогут избежать рецессии, а если падение ВВП все же случится, то оно окажется незначительным.

В отношении России Всемирный банк ухудшил прогноз на 2023 год до падения на 3,3 процента. Главной причиной называется снижение нефтегазовых доходов страны.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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