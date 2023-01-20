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В Госдепе назвали приоритетом для США вопрос обмена заключенными с Россией

В Госдепе назвали приоритетом для США вопрос обмена заключенными с РоссиейПредставитель Госдепа Пател: США считают приоритетом вопрос обмена заключенными с Россией

Заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател назвал приоритетом для Вашингтона вопрос потенциального обмена заключенными с Москвой. Его слова передают «Известия».

«Если говорить о неправомерно задержанных американских гражданах не только в России, но и в других странах, то это является высшим приоритетом для госсекретаря и президента [США] (Энтони Блинкена и Джо Байдена — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Пател. Он добавил, что Госдеп продолжает активно работать в этом направлении. При этом Пател уточнил, что на сегодняшний день новостей по возможным обменам нет.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают вести переговоры с Россией о возможности обмена заключенными. Однако, подчеркнул он, Вашингтон не намерен вдаваться в детали диалога по этому вопросу.

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По материалам: lenta.ru

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