. В Иркутске нашли водителя, врезавшегося в ограждение в сквере Кирова

Водителя, который снес ограждение в сквере Кирова, удалось найти. Мужчина пообещал восстановить забор до 15 февраля, сообщают в телеграм-канале «Город Иркутск».

ДТП произошло ночью 20 января. Водитель не справился с управлением и снес ограждение в сквере имени Кирова напротив здания гостиницы «Ангара». После этого мужчина скрылся с места аварии. Происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения.