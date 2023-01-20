. В Иркутске нашли водителя, врезавшегося в ограждение в сквере Кирова
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В Иркутске нашли водителя, врезавшегося в ограждение в сквере Кирова

В Иркутске нашли водителя, врезавшегося в ограждение в сквере Кирова

Водителя, который снес ограждение в сквере Кирова, удалось найти. Мужчина пообещал восстановить забор до 15 февраля, сообщают в телеграм-канале «Город Иркутск».

ДТП произошло ночью 20 января. Водитель не справился с управлением и снес ограждение в сквере имени Кирова напротив здания гостиницы «Ангара». После этого мужчина скрылся с места аварии. Происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения.

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По материалам: irk

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