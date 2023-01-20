. В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции

В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения». Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области, сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуры.

По версии следствия, сотрудники отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области вступили с кругом граждан в преступный сговор, направленный на организацию незаконной миграции. Они действовали в корыстных интересах и с использованием своего служебного положения. Подозреваемые создавали условия для незаконного пребывания иностранцев в России, оказывали им содействие в прохождении собеседования на носителя русского языка в нарушение процедуры, предусмотренной законодательством. В дальнейшем иностранных граждан включали в государственные программы по добровольному переселению и занятости, позволяющие им вступить в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Следователи СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ, ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Иркутской области и ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области задержали семь человек, двое из которых сотрудники управления по вопросам миграции. Проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. Изъяты крупные суммы денег и документы. Расследование уголовного дела продолжается.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

На российские компании обрушился новый вид хакерских атак с смс-спамом
На российские компании обрушился новый вид хакерских атак с смс-спамом
Минобороны РФ: за сутки в ЛНР уничтожили пять украинских беспилотников
Минобороны РФ: за сутки в ЛНР уничтожили пять украинских беспилотников
В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции
В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции
Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске
Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске
Посол Антонов заявил о развязанной США тотальной гибридной войне против России
Посол Антонов заявил о развязанной США тотальной гибридной войне
Обозреватель "Украина.ру" рассказал о противостоянии киевскому режиму внутри страны
Обозреватель "Украина.ру" рассказал о противостоянии
Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС
Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС
Как провести отпуск в 2023 по Знаку Зодиака
Как провести отпуск в 2023 по Знаку Зодиака
В Ольхонском районе установили охранную зону памятника природы «Петроглифы у деревни Куртун»
В Ольхонском районе установили охранную зону памятника природы
Двое жителей Новосибирска незаконно перевозили туристов на самолете в Аршане
Двое жителей Новосибирска незаконно перевозили туристов на самолете в
«Листы ожидания» при записи на прием к врачу введут в поликлиниках Иркутской области
«Листы ожидания» при записи на прием к врачу введут в поликлиниках
Жанна Агузарова показала свежее фото после пластики
Жанна Агузарова показала свежее фото после пластики

Топ на сегодня

ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких знаков зодиака неизбежны перемены
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких
Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема антибиотиков
Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции

Еще по теме

В связи с катастрофой во Владимирской области возбуждено второе уголовное дело
В Ленобласти полицейские украли у своих коллег почти 80 млн
Уголовное дело о незаконной миграции возбуждено после ДТП под Владимиром
Суд рассмотрит дело ангарчанки, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками