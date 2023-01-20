. В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения». Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области, сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуры.

По версии следствия, сотрудники отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области вступили с кругом граждан в преступный сговор, направленный на организацию незаконной миграции. Они действовали в корыстных интересах и с использованием своего служебного положения. Подозреваемые создавали условия для незаконного пребывания иностранцев в России, оказывали им содействие в прохождении собеседования на носителя русского языка в нарушение процедуры, предусмотренной законодательством. В дальнейшем иностранных граждан включали в государственные программы по добровольному переселению и занятости, позволяющие им вступить в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Следователи СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ, ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Иркутской области и ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области задержали семь человек, двое из которых сотрудники управления по вопросам миграции. Проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. Изъяты крупные суммы денег и документы. Расследование уголовного дела продолжается.



