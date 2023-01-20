. В Иркутской области за сутки 88 человек заразились коронавирусом
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В Иркутской области за сутки 88 человек заразились коронавирусом

В Иркутской области за сутки 88 человек заразились коронавирусом

За сутки в Иркутской области официально подтвердили 88 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зарегистрировали 359 054 случаев заражения. Данные на 20 января публикует управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Выздоровело за весь период 354 252 человека. За сутки один человек умер от COVID-19, за всю пандемию от инфекции скончались 8 865 человек. От сопутствующих заболеваний за период пандемии скончались 934 жителей региона, за 20 января таких случаев не зафиксировали.

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По материалам: irk

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