. В Международный день объятий 21 января можно смело дарить окружающим радость и тепло
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В Международный день объятий 21 января можно смело дарить окружающим радость и тепло

В Международный день объятий 21 января можно смело дарить окружающим радость и тепло

Существует прекрасный и душевный праздник Международный день объятий, который ежегодно отмечается 21 января. Данное мероприятие – прекрасный повод подарить родным и незнакомым людям душевное тепло и море позитива. В этот день не нужны дорогие подарки, достаточно обнять человека, чтобы он почувствовал вашу искренность.

История появления праздника

С точной уверенностью сказать невозможно, как именно появился этот праздник. В настоящий момент считается, что первыми, кто способствовал появлению данного праздника, были студенты из Австралии.

Эта история заключается в том, что в 70-х годах парень прилетел в Сидней, и ему стало одиноко. Он решил стать с табличкой, на которой было написано: «Бесплатные объятия». Сначала люди реагировали на молодого человека не очень хорошо. Через некоторое время к нему подошла женщина и сказала, что тоже хотела бы получить объятия. Распространение этому празднику пришло благодаря студентам, и именно в этот день приняли решение раздавать свои объятия просто так всем, кому этого необходимо.


Через некоторое время такой праздник появился в Европе, а с 1986 года в Соединенных Штатах Америки, и именно в этой стране ему дали официальное название «International Hug Day». На территории данный праздник получил распространение в 1990-х годах, а стран, которые также отмечают этот праздник, становится все больше.

Этот праздник отмечает молодое поколение, но и более старшие люди к нему присоединяются, ведь каждому хочется подарить другому человеку хорошее настроение и эмоции. Каждый год День объятий отмечается 21 января, а в 2020 году это будет второй день недели.

Традиции праздника День объятий


Специалисты в области психологии пришли ко мнению, что этот праздник очень полезен, ведь может исцелить человека и даже способствовать продлению жизни.

Обнимать можно всех. Это самая главная традиция праздника, ведь не надо просить разрешения на то, чтобы обнять человека, причем всегда стоит искренне отвечать на объятия. Именно благодаря объятиям человек может поделиться своим душевным теплом, благодаря им человек может чувствовать себя безопасно и комфортно. Именно объятия мамы первое, что ощущает новорожденный. Если человека чаще обнимать, то иммунная система будет улучшаться.

Можно подарить ощущение счастья. Есть мнение, что человек будет чувствовать себя счастливым, если станет обниматься не менее 8 раз в день. Если выполнять эту установленную норму, то человек станет счастливее.

Флешмобы и таблички. В честь такого праздника устраиваются различные флешмобы,  на них приходят люди, которые хотят получить или подарить объятия. Если человек готов подарить свои объятия или принимать их, то дает об этом знать при помощи таблички, ленточки или другого отличительного знака.

# Общество
По материалам: rsute

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