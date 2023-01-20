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В мэры Балаганского района выдвинулся третий кандидат

В мэры Балаганского района выдвинулся третий кандидат

20 января в избирательную комиссию подал документы третий кандидат на должность мэра Балаганского района — Марина Ушакова. В выборах Марина Ушакова участвует в порядке самовыдвижения, сообщает избирком Иркутской области. Для регистрации ей потребуется собрать 34 подписи избирателей.

Досрочные выборы пройдут 26 февраля. Выдвижение кандидатов проходит до 26 января включительно. Документы на регистрацию в теризбирком кандидатам необходимо представить до 29 января.

16 января Балаганская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на должность мэра Балаганского района. Им стал ранее занимавший этот пост и снятый по суду Михаил Кибанов. В выборах также участвует Николай Лобанов, выдвинутый «Справедливой Россией — за правду».

Досрочные выборы 29 декабря назначила дума муниципального образования, соответствующее решение опубликовано в тот же день. В ноябре Балаганский районный суд по исковому заявлению прокурора вынес решение о досрочном прекращении полномочий мэра Балаганского района Михаила Кибанова. Согласно решению, мэр прекратил свои полномочия в связи с утратой доверия.

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По материалам: irk

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