. В Ольхонском районе установили охранную зону памятника природы «Петроглифы у деревни Куртун»
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В Ольхонском районе установили охранную зону памятника природы «Петроглифы у деревни Куртун»

В Ольхонском районе установили охранную зону памятника природы «Петроглифы у деревни Куртун»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об установлении охранной зоны уникального памятника природы «Петроглифы у деревни Куртун» в Ольхонском районе. Он представляет собой скальный останец, на котором сохранились наскальные изображения (петроглифы): точки, полосы, антропоморфные фигуры, лошадь, «ажурные» фигуры. Рисунки выполнены красной и желтой охрой, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Охранные зоны создают для того, чтобы предотвратить неблагоприятную антропогенную нагрузку на природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах. С начала года такие охранные зоны появились у девяти памятников природы. Среди них «Петроглифы у деревни Куртун», «Озеро Сердце», «Родник горы Веселой», «Остров Бакланий камень», "Скальник «Пять братьев», «Карстовый родник», «Гора Чапаевка», "Обнажение вулканических пород в районе метеостанции «Хамар-Дабан». Общая площадь охранных зон — 179,63 гектара. Всего в Иркутской области зарегистрировано 96 памятников природы регионального значения.

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По материалам: irk

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