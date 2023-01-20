. В Польше предрекли присоединение к ней Западной Украины

NDP: США хотят отдать Западную Украину Польше в обмен на погашение долгов Киева Варшавой

США могут разделить Украину и передать Польше западные регионы страны взамен на финансовую помощь Варшавы Киеву. Такое мнение выразила автор польского издания Niezaleny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер.

Обозреватель предрекла присоединение к Польше части Западной Украины. «Если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются!» — высказалась Крамер.

По мнению обозревателя, в описанном сценарии США поручат Польше взять на себя финансовые расходы обанкротившегося украинского правительства, задолжавшего 150 миллиардов долларов. Автор написала, что наиболее промышленно развитые регионы страны перешли в состав России, из-за чего Украина лишилась большей части доходов и теперь держится на плаву лишь благодаря американским траншам.

Крамер считает, что Украина скоро перестанет существовать как самостоятельное государство, но, поскольку США никогда не прощают долгов, Польша как новый владелец аннексированных территорий будет вынуждена выплатить Вашингтону все кредиты Киева.

20 января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker и другая военная техника.