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В российском регионе запретили полеты гражданских беспилотников

В российском регионе запретили полеты гражданских беспилотниковВласти Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев запретил использовать в регионе гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом глава российского региона сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 20 января.

«Поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам», — написал он.

Он пояснил, что владельцы бизнеса, деятельность которых сопряжена с использованием дронов, могут обратиться в индивидуальном порядке с просьбой использовать БПЛА в мирных целях. Если обращение будет обоснованным, власти выдадут соответствующее разрешение.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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