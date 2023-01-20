. Военнослужащий из Братска Сергей Макошин погиб во время спецоперации
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Военнослужащий из Братска Сергей Макошин погиб во время спецоперации

Военнослужащий из Братска Сергей Макошин погиб во время спецоперации

26-летний рядовой Сергей Макошин из Братска погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации города.

Прощание с военнослужащим прошло 20 января, почтить память Сергея Макошина приехали его родственники и друзья. На церемонии прощания также присутствовали мэр Братска Сергей Серебренников, мэр Братского района Александр Дубровин, депутат думы Братска, председатель городского совета ветеранов боевых действий, ветеран Афганистана Николай Очкас и военком Братска Александр Рак.

Сергей Макошин родился 26 января 1996 года, в 2016 году закончил Братский индустриально-металлургический техникум. В тот же год молодого человека призвали на срочную службу. После службы устроился слесарем-ремонтником на одно из городских предприятий, где проработал почти пять лет. В сентябре 2022 года Сергея мобилизовали.

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По материалам: irk

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