. Военнослужащий из Братска Сергей Макошин погиб во время спецоперации

26-летний рядовой Сергей Макошин из Братска погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации города.

Прощание с военнослужащим прошло 20 января, почтить память Сергея Макошина приехали его родственники и друзья. На церемонии прощания также присутствовали мэр Братска Сергей Серебренников, мэр Братского района Александр Дубровин, депутат думы Братска, председатель городского совета ветеранов боевых действий, ветеран Афганистана Николай Очкас и военком Братска Александр Рак.

Сергей Макошин родился 26 января 1996 года, в 2016 году закончил Братский индустриально-металлургический техникум. В тот же год молодого человека призвали на срочную службу. После службы устроился слесарем-ремонтником на одно из городских предприятий, где проработал почти пять лет. В сентябре 2022 года Сергея мобилизовали.