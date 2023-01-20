. Восьмилетнему Диме Генералову из Иркутска требуется помощь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Восьмилетнему Диме Генералову из Иркутска требуется помощь

Восьмилетнему Диме Генералову из Иркутска требуется помощь

Иркутское региональное отделение Международной общественной организации инвалидов «Стеллариум» объявило сбор средств для восьмилетнего Димы Генералова. С трехлетнего возраста он борется с лейкозом.

«В прошлом году мальчику сделали пересадку костного мозга, в конце года была доливка донорских клеток. 28 января Диму ждут в Санкт-Петербурге для проведения комплексной диагностики и корректировки сопроводительной терапии. По правилам клиники, перед госпитализацией обследования проходят в амбулаторных условиях. Маме и ребенку нужно снимать жилье недалеко от клиники», — говорится в сообщении фонда.

Для проживания в Санкт-Петербурге перед госпитализацией требуется 70 000 рублей. Помочь Диме можно на сайте «Стеллариума». Деньги можно перечислить через банковскую карту или по номеру мобильного телефона.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Юлия Барановская хочет еще раз стать мамой
Юлия Барановская хочет еще раз стать мамой
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Внеклеточные везикулы для диагностики и терапии
Внеклеточные везикулы для диагностики и терапии
Бесплатные игры по Games With Gold и PlayStation Plus Essential — сравнение за 2022 год
Бесплатные игры по Games With Gold и PlayStation Plus Essential —
47-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме в Зиминском районе
47-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме в Зиминском
В мэры Балаганского района выдвинулся третий кандидат
В мэры Балаганского района выдвинулся третий кандидат
Восьмилетнему Диме Генералову из Иркутска требуется помощь
Восьмилетнему Диме Генералову из Иркутска требуется помощь
Успех у Овнов, перемены у Скорпионов: гороскоп на неделю с 23 по 29 января 2023 года
Успех у Овнов, перемены у Скорпионов: гороскоп на неделю с 23 по 29
The Black Eyed Peas будут судиться с «какающими единорогами»
The Black Eyed Peas будут судиться с «какающими единорогами»
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Что выберите: один день с рыжей красоткой Amouranth или игровой компьютер? Результаты опроса (2 фото)
Что выберите: один день с рыжей красоткой Amouranth или игровой
В ДНР сообщили об освобождении села под Артемовском
В ДНР сообщили об освобождении села под Артемовском

Топ на сегодня

Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких знаков зодиака неизбежны перемены
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких
В России пообещали снижение инфляции
В России пообещали снижение инфляции
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга США
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга

Еще по теме

Семилетнему Диме Генералову с раком крови срочно нужна помощь
Пятилетней Ане Ямолдиновой с острым лейкозом нужна помощь
Фарруху Иванову из Баяндаевского района нужна помощь в лечении редкого заболевания
За первые три месяца работы новой Многопрофильной клиники в Санкт-Петербурге медицинскую помощь получили 55 тыс. пациентов