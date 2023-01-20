. Восьмилетнему Диме Генералову из Иркутска требуется помощь

Иркутское региональное отделение Международной общественной организации инвалидов «Стеллариум» объявило сбор средств для восьмилетнего Димы Генералова. С трехлетнего возраста он борется с лейкозом.

«В прошлом году мальчику сделали пересадку костного мозга, в конце года была доливка донорских клеток. 28 января Диму ждут в Санкт-Петербурге для проведения комплексной диагностики и корректировки сопроводительной терапии. По правилам клиники, перед госпитализацией обследования проходят в амбулаторных условиях. Маме и ребенку нужно снимать жилье недалеко от клиники», — говорится в сообщении фонда.

Для проживания в Санкт-Петербурге перед госпитализацией требуется 70 000 рублей. Помочь Диме можно на сайте «Стеллариума». Деньги можно перечислить через банковскую карту или по номеру мобильного телефона.