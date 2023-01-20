. Вучич возмутился из-за информации о вербовке сербов в ЧВК «Вагнер»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Вучич возмутился из-за информации о вербовке сербов в ЧВК «Вагнер»

Вучич возмутился из-за информации о вербовке сербов в ЧВК «Вагнер»

Вучич возмутился из-за информации о вербовке сербов в ЧВК «Вагнер»BBC: Вучич возмутился из-за информации о вербовке граждан Сербии в ЧВК «Вагнер»

Президент Сербии Александр Вучич возмутился из-за информации о вербовке граждан страны в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», которая якобы происходит со стороны организации. Его слова передает BBC.

«Почему вы из "Вагнера" звоните кому-то из Сербии, когда знаете, что это против наших правил?», — высказался глава сербского государства. Он напомнил, что участие сербов в конфликтах за границей является незаконным.

Ранее основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ЧВК нет и длительное время не было сербских граждан. По его словам, слухи о взаимодействии группы «Вагнер» и Сербии, не имеют под собой никаких оснований.

До этого в сети сообщалось, что сербские активисты Дамнян Кнежевич и Зоран Лекич в конце прошлого года якобы посетили «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На Заволжском моторном заводе возобновили выпуск советских двигателей V8 1963 года
На Заволжском моторном заводе возобновили выпуск советских двигателей
Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
Вучич возмутился из-за информации о вербовке сербов в ЧВК «Вагнер»
Вучич возмутился из-за информации о вербовке сербов в ЧВК «Вагнер»
Парень перестал общаться с семьей из-за неожиданного тоста матери на его свадьбе
Парень перестал общаться с семьей из-за неожиданного тоста матери на
Названа причина смерти 18-летнего российского актера
Названа причина смерти 18-летнего российского актера
От чего нужно избавиться Весам, чтобы стать счастливее
От чего нужно избавиться Весам, чтобы стать счастливее
Какие нужно соблюдать приметы на счастье и удачу в Китайский Новый год 22 января
Какие нужно соблюдать приметы на счастье и удачу в Китайский Новый
На российские компании обрушился новый вид хакерских атак с смс-спамом
На российские компании обрушился новый вид хакерских атак с смс-спамом
Минобороны РФ: за сутки в ЛНР уничтожили пять украинских беспилотников
Минобороны РФ: за сутки в ЛНР уничтожили пять украинских беспилотников
В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции
В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции
Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске
Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске
Посол Антонов заявил о развязанной США тотальной гибридной войне против России
Посол Антонов заявил о развязанной США тотальной гибридной войне

Топ на сегодня

ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких знаков зодиака неизбежны перемены
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции
В России пообещали снижение инфляции
В России пообещали снижение инфляции

Еще по теме

Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге
Вучич: Украина и Россия ничего плохого нам не сделали
Вучич уличил чеченцев в вербовке албанцев для участия в конфликте на Украине
Пригожин отреагировал на желание Европарламента признать «Вагнер» террористами