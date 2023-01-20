. Жанна Агузарова показала свежее фото после пластики

Певице в этом году стукнет 61 год. Как и многие светские звезды - она частенько обращается к пластическим хирургам и различным процедурам для омоложения.





Хоть и сама артистка отказывается признаваться в том, что обращается к пластике, но на фото этого не скрыть. К тому же она сама выкладывает фотографии крупным планом, где видно, что явно не обошлось без стороннего вмешательства.

Свежее фото после пластики Жанна выложила в социальную сеть. Сами посмотрите:





Многие поклонники оценили качество пластики. Фанаты пишут, что в 60 невозможно так выглядеть естественным путем и иметь такую гладкую кожу. также отметили и увеличенные губы.

Но самое главное, что фанатам все нравится, собственно как и самой Жанне. Ведь так выглядеть в свой возраст - это действительно сильно.