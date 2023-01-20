. Жена Оскара Кучеры подверглась травле
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Жена Оскара Кучеры подверглась травле

Жена Оскара Кучеры подверглась травле
Супруга актера и ведущего Оскара Кучеры возмущена поведением людей. Юлия Кучера высказалась после скандального интервью Оскара Кучеры Юрию Дудю*. Скандал, разгоревшийся после интервью актера и телеведущего Оскара Кучеры журналисту Юрию Дудю*, не утихает уже несколько дней. В волну хейта из-за высказываний, вскрывших, что у Оскара Кучеры есть трудности с пониманием происходящего и логическим мышлением, попала и семья Кучеры. Злопыхатели без устали пишут злобные комментарии в блоге жены Оскара Кучеры Юлии.
Молодая женщина решила дать хейтерам отпор. В микроблоге Юлия Кучера разместила обширный пост, в котором, в частности, заявила, что не разделяет позиции супруга. «Ни один разумный человек не пожелает ребенку ни единого плохого слова. Все, кто написал моим детям проклятия, оскорбления, показали нечеловеческое лицо. А вообще вопрос вам: вы зачем ко мне пришли? Кто-то из вас попытался хоть на секунду задаться вопросом, что в семьях бывают разные позиции и взгляды на один и тот же вопрос! Представляете, ни позиция моего мужа, ни позиция Дудя* не отражает моего мировосприятия сейчас», — высказалась в блоге Юлия Кучера. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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