. 11 фигурантов обвиняют в контрабанде леса на 425 миллионов рублей в Иркутской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

11 фигурантов обвиняют в контрабанде леса на 425 миллионов рублей в Иркутской области

В Иркутской области задержали группировку, которая занималась контрабандой лесоматериалов. Установлено, что девять местных жителей и два иностранных гражданина создавали фирмы-«однодневки» и незаконно экспортировали за рубеж лесоматериалы. Всего они переправили древесину на сумму более 425 миллионов рублей.

Преступную деятельность группировки пресекли сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры во взаимодействии с Восточно-Сибирским линейным управлением МВД России на транспорте, Иркутской таможней и УФСБ России по Иркутской области. Возбуждено два уголовных дела по статье 210 УК РФ по факту создания преступного сообщества и участия в нем целях совершения преступлений в сфере незаконного оборота древесины. Расследование находится на особом контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всего участники группировки за 2016-2019 годы совершили 9 особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 68 тысяч кубометров, и незаконным оборотом древесины. Всем фигурантам предъявили обвинение, пятерых заключили под стражу.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Казачинско-Ленском районе сотрудникам лесозаготовительного предприятия не выдали зарплату
В Казачинско-Ленском районе сотрудникам лесозаготовительного
В Иркутске на АЗС произошла утечка газа
В Иркутске на АЗС произошла утечка газа
11 фигурантов обвиняют в контрабанде леса на 425 миллионов рублей в Иркутской области
11 фигурантов обвиняют в контрабанде леса на 425 миллионов рублей в
Европу предупредили о рисках из-за ужесточения санкций против России
Европу предупредили о рисках из-за ужесточения санкций против России
Спикер Госдумы посетит столицу Ирана
Спикер Госдумы посетит столицу Ирана
Гарвардский профессор сравнил Россию с «гигантским Ираном»
Гарвардский профессор сравнил Россию с «гигантским Ираном»
Отработаны учения батареи С-300 по защите от атак важных объектов Подмосковья
Отработаны учения батареи С-300 по защите от атак важных объектов
Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят, перки и прочее
Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят,
Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
Оксана Самойлова считает, что ее сглазили
Оксана Самойлова считает, что ее сглазили
Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости за рубежом
Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости за рубежом
Дочка Любови Успенской решилась на откровения
Дочка Любови Успенской решилась на откровения

Топ на сегодня

После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет
Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет

Еще по теме

Гражданин КНР получил семь лет лишения свободы за контрабанду леса на 230 миллионов рублей
Житель Тайшета получил условный срок за контрабанду леса на 13 миллионов рублей
Гражданин Китая пытался вывезти из России золото в ботинках
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка приедет в Иркутск