. 11 фигурантов обвиняют в контрабанде леса на 425 миллионов рублей в Иркутской области

В Иркутской области задержали группировку, которая занималась контрабандой лесоматериалов. Установлено, что девять местных жителей и два иностранных гражданина создавали фирмы-«однодневки» и незаконно экспортировали за рубеж лесоматериалы. Всего они переправили древесину на сумму более 425 миллионов рублей.

Преступную деятельность группировки пресекли сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры во взаимодействии с Восточно-Сибирским линейным управлением МВД России на транспорте, Иркутской таможней и УФСБ России по Иркутской области. Возбуждено два уголовных дела по статье 210 УК РФ по факту создания преступного сообщества и участия в нем целях совершения преступлений в сфере незаконного оборота древесины. Расследование находится на особом контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всего участники группировки за 2016-2019 годы совершили 9 особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 68 тысяч кубометров, и незаконным оборотом древесины. Всем фигурантам предъявили обвинение, пятерых заключили под стражу.