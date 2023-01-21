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Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события

Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале событияАналитик Антонов заявил, что курс рубля будет зависеть от ОПЕК+ и ставки Банка России

Курс российской валюты в феврале будет зависеть от готовящегося десятого пакета санкций ЕС. События, которые предопределят валютные изменения назвал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

По словам Антонова, актуальный ценовой диапазон для пары доллар/рубль сохраняется между уровнями 67,50 и 73,0, евро/рубль — между 72,00 и 77,00, юань/рубль — между 9,95 и 10,50.

Аналитик отметил, что в феврале на валютную выручку экспортеров и рубль будет оказывать влияние динамика цен на энергоресурсы.

Он выделил шесть событий, которые повлияют на экономическую ситуацию: встреча министров ОПЕК+ и заседание ФРС США, публикация отчета по рынку труда в США за январь, вступление в силу эмбарго на нефтепродукты, остановка продажи валюты по бюджетному правилу, заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке и публикация доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.

Ранее стало известно, что Банк России в первом квартале 2023 года планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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