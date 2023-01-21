. Анастасия Мельникова заговорила о кладбище
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Анастасия Мельникова заговорила о кладбище

Анастасия Мельникова заговорила о кладбище
Актриса Анастасия Мельникова рассказала о своем состоянии. Артистка в прошлом году рассказала, что переживает страшный период — у нее диагностировали серьезное заболевание, из-за которого сначала изменилась ее внешность, а затем она была вынуждена пересесть в инвалидное кресло. Но звезда «Улиц разбитых фонарей» быстро пришла в норму и занялась своим здоровьем. Лучшие врачи регулярно наблюдают ее и делают все возможное для того, чтобы восстановить состояние. Удивительно, но Мельникова до сих пор не назвала свой диагноз. Поэтому многие поклонники напридумывали себе страшных вещей. Сама же актриса воспринимает это философски. «Устраивать мне из этого трагедию что ли? Завернуться в белую простынку и ползти к кладбищу? Не дождетесь!», сказала Анастасия Мельникова.
Смущают петербургскую звезду и вопросы про лишний вес — из-за гормональной терапии актриса серьезно поправилась, затем похудела снова, а теперь опять набрала. Мельникова не скрывает, что придет к своему комфортному весу, но со временем. «Да, после гормонотерапии я стала такая. Потом ее сменили на другую — сдулась. Потом опять гормоны, снова такая. Хочу хорошо выглядеть — очень хочу. Я все для этого делаю, но есть данность», — заявила актриса. Прокомментировала она и нашумевшие слухи о том, что собралась уходить в монастырь. В одном из интервью знаменитость призналась, что в трудные времена обратилась к Богу и попросила у него не только защиты, но и поддержки. Ей очень хочется посетить святые места в России, в частности, около ее любимого Петербурга. А вот уходить в монастырь она пока не планирует, хотя не видит в этом ничего плохого. «Туда идут не от беды, не от ощущения несчастья или страданий, а от полноты благодати и невероятной радости и счастья», — считает Анастасия, рассказывая «Пятому каналу».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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