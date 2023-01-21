. Анастасия Заворотнюк получала сумасшедшие деньги за съемки в сериале «Моя прекрасная няня»

Актер из сериала рассказал, сколько зарабатывали артисты в сериале. В откровенном интервью Павел раскрыл карты. Актер Павел Сердюк, известный по роли 14-летнего Дениса Шаталина в ситкоме «Моя прекрасная няня», в свое время смог утереть нос сверстникам: будучи подростком и благодаря бешеной занятости в проекте, Сердюк позволил себе то, что далеко даже не каждому взрослому по карману! «В 16 лет я купил квартиру в Подмосковье, дачу, машину», — похвастался артист.Он отметил, что на заре съемок в сериале получал по 50 долларов в день, но это был не предел: вместе с ростом популярности сериала, стали увеличиваться и гонорары. «Потом дело дошло до четырехзначных цифр… Сергей Жигунов мне говорил, что так получают заслуженные артисты… Я еще тогда думал, что сильно завысил цену», — поделился Сердюк в интервью для YouTube-канала «О жизни». Отметим, что после съемок в популярном сериале кинокарьера парня не задалась. Сейчас ему 32 года, и он ведет непубличную жизнь. Сердюк отрастил бороду, поправился и даже развелся. От избранницы у Павла есть дочь.