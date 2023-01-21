. Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл подробности ранения российской журналистки в Соледаре
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Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл подробности ранения российской журналистки в Соледаре

Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл подробности ранения российской журналистки в СоледареRT: боец ЧВК «Вагнер» Штурм раскрыл подробности ранения журналистки Елсуковой в Соледаре

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным «Штурм» раскрыл подробности ранения журналистки российского интернет-издания Readovka Анастасии Елсуковой, которая попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре. Об этом сообщает издание RT в Telegram-канале.

По его словам, журналистка стояла в тамбуре между дверьми, после взрыва она выпала на улицу, крикнула. Боец «потянулся» к Елсуковой, «взял ее за бронежилет, убрал из-под огня», осмотрел полученное ею ранение — в левую ногу девушки попал осколок. Боец остановил кровотечение жгутом, сделал укол обезболивающего, зафиксировал ногу.

Как рассказал вагнеровец, чтобы увести Елсукову из-под огня, потребовалось запросить артиллерийскую поддержку. Четверо бойцов несли журналистку один километр до точки эвакуации, откуда ее отвезли в госпиталь.

В пятницу, 20 января, Readovka сообщила, что Елсукова получила осколочное ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре. Позже стало известно, что у журналистки сильно повреждены колено и бедро. Группа ЧВК «Вагнер» организовала эвакуацию военкора. Позже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что жизни Елсуковой ничего не угрожает.

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По материалам: lenta.ru

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