. Что можно подарить маме на день рождения, идеи удачных подарков

Конечно, самый удачный подарок маме — это такой, который ей понравится. Но как узнать, что ее обрадует? Это дело не из легких, несмотря на то, что мама — самый близкий и родной человек. Обычно она начнет уверять вас, что не нужно ничего дарить, чтобы вы не беспокоились. Но на самом деле так хочется ей угодить, сделать приятное и выразить таким образом свою любовь и признательность. Что же подарить маме на день рождения?

Если у мамы есть хобби или домашнее животное

Многие женщины на пенсии придумывают себе какое-то занятие, которое становится их хобби. Но и работающие мамы очень часто имеют интересы, которым уделяют внимание на выходных и в отпуске. Прежде всего нужно обратить внимание на это: если мама, к примеру, вяжет, то можно подарить ей набор ниток или новые спицы, красивую коробку для вязальных принадлежностей. Если мама любит живую природу, выращивает различные растения, то ее порадует красивый горшок или декоративный цветок.





Те женщины, которые держат домашних животных, будут довольны подарку для любимого питомца. Это может быть одежда для собачки, новый ошейник, игрушки, набор корма премиум-класса или что-то еще из зоомагазина.

Подарок для занятой делами мамы

Если вам повезло иметь деловую, активную маму, то идеи подарков просто сыплются как из рога изобилия. Позаботьтесь о комфорте ее работы, купив ей хорошее, удобное офисное кресло, органайзер, новый гаджет, очки для работы за компьютером или что-то в этом духе.

Также стоит проявить заботу об отдыхе мамы, о его качестве. Удачный подарок — это сертификат в спа-салон, массажер или даже хорошая обувь для прогулок в выходной день.

Самый удачный подарок маме на день рождения от дочери

Между матерью и дочкой часто устанавливается крепкая связь на всю жизнь. Обе женщины готовы во всем поддерживать друг друга, становясь опорой и лучшей подругой. Чтобы подчеркнуть вашу дружбу, можете сходить вместе в салон красоты, в театр или кино, а если день рождение летом — то на пикник. Кстати, в этом случае можно подарить как раз набор для пикника.

Милыми «женскими» подарками могут стать и предметы декора, уходовая косметика, красивая посуда, бытовая техника — дочери отлично знают и вкус, и потребности матери.

Подарок матери от сына

Мамы часто очень ревнивы к своим сыновьям и жаждут от них больше внимания и заботы. Каждый сын, прежде всего, должен побеспокоиться о том, чтобы мама чувствовала его любовь.

Подчеркнуть ее можно, если придумать памятный подарок — совместное фото (или же семейную фотосессию), заказать модель генеалогического древа (поиском родственников сейчас занимаются многие фирмы). Так вы сможете показать, как цените родственные связи.





Кроме того, в ход идут и вполне практичные подарки. Взрослому сыну можно раскошелиться на изысканный подарок, например, гаджет или технику, которой после сам же и научит маму пользоваться. Бонусом к подарку таким образом станет внимание и общение, что вдвойне приятно.

Идеи подарков своими руками, если нет денег

Недаром говорят, что впечатления дороже любых вещей и подарков. А мамы очень ценят память о приятных моментах прошлого, о этапах взросления своих детей. К тому же, если нет денег, то вариант создания мини-фильма о вашей семье — придется очень кстати. Все, что вам нужно — это компьютер, фотографии и любимые песни мамы. Поверьте, создавая такой подарок, вы и сами получите немало удовольствия, и у мамы вызовете трогательное умиление.

Еще один романтический подарок — это письмо, не электронное, а именно бумажное. Представьте, как она обрадуется посланию, которое найдет в своем почтовом ящике. Напишите простые и ласковые слова, признайтесь в любви, поблагодарите за то, что она вырастила вас в тепле и заботе. Такой подарок мама обязательно сохранит, будет перечитывать послание еще много раз.

Дочери часто делают маме вкусные подарки, изготовленные своими руками. Это торты, кексы, пироги и тому подобное.

Если денег в обрез, то можно применить немного креатива: например, сделать своими руками импровизированную чековую книжку желаний. На каждой ее странице будет находиться одно желание, которое мама может загадать, а вы — обязуетесь исполнить. Тут обе стороны будут довольны, так как желания придумываете вы сами — а значит, готовы сделать перечисленное, а мама решает, когда исполнить каждое из них.