ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара военнослужащих ВСУ
Сегодня, 14:07
ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара украинских военнослужащих
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» готовит к отправке на Украину 20 автомашин с телами погибших у Соледара военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА ФАН.
Планируется отправить гробы с погибшими 4-5 партиями. Они будут захоронены на родине по согласованию с украинской стороной.
Основатель ЧВК Евгений Пригожин отметил необходимость достойного отношения к погибшим.
13 января Минобороны России заявило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».
По материалам: lenta.ru