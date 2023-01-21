. Депутаты думы Иркутска предлагают построить три школы и детский сад
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Депутаты думы Иркутска предлагают построить три школы и детский сад

Депутаты думы Иркутска предлагают построить три школы и детский сад

Выделение земельных участков, проектирование и строительство школ и детского сада рассмотрели депутаты на постоянной комиссии думы Иркутска по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. Заседание прошло 20 января под председательством депутата Евгения Савченко, сообщает пресс-служба городской думы.

На улице Норильской в микрорайоне Ново-Ленино по инициативе депутата по округу № 2 Виталия Матвийчука планируют построить школу и детский сад. По учебному заведению уже подготовлен сметный расчет стоимости проектных работ. Школа предполагается на 1125 мест. На подготовку ПСД необходимо 33 миллиона рублей, но пока средств в муниципальном бюджете на это не предусмотрено. Виталий Матвийчук предложил заложить деньги при ближайшей корректировке бюджета города.

Под возведение детского сада на улице Норильской также отведен земельный участок. Дошкольное учреждение планируется на 350 мест. МКУ «УКС города Иркутска» намерено актуализировать проектно-сметную документацию на этот социальный объект, на это необходимо изыскать 29 миллионов рублей.

По инициативе депутата по округу № 14 Александра Квасова к территории школы № 76 присоединен земельный участок МУП «Водоканал». На этом месте построят дополнительный учебный блок. Администрация города по предложению парламентария приступит к разработке проектно-сметной документации.

Депутат по округу № 22 Алексей Распутин настаивает на строительстве новой школы на улице Ленской. Земельный участок под этот объект сформирован и уже ведется работа по подготовке технического задания и выполнения сметного расчета на проектирование. Депутат намерен в ближайшее время инициировать внесение в бюджет города средства, необходимые на проектирование и строительства учебного заведения.

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По материалам: irk

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