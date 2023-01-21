. Девочка лишилась всех конечностей из-за врачебной ошибки

Врачи теперь должны ей выплатить три миллиарда. Девочка попала в больницу в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. У пациентки были высокая температура, учащенное сердцебиение, боль в ногах, а также сонливость после рвоты. Однако врачи дали ей только таблетку парацетамола, а затем отправили домой. Девочке стало еще хуже: уже через несколько часов она попала в отделение неотложной помощи. Ей поставили диагноз «менингококковый сепсис». У девочки обнаружили полиорганную недостаточность. Ей сделали пересадку кожи, чтобы убить инфекцию. Вскоре юной британке ампутировали обе ноги выше колена и руки выше локтя. Семья девочки подала иск с обвинениями в адрес клиники. В заявлении говорилось, что если бы врачи начали срочное лечение антибиотиками, то развитие болезни удалось бы остановить, а ампутации — избежать. В результате Высокий суд Лондона постановил выплатить девочке компенсацию в размере 39 миллионов фунтов стерлингов (3,3 миллиарда рублей). Часть суммы она получит в виде единовременной выплаты, а остальное — в виде ежегодных выплат на всю оставшуюся жизнь. «Нет такой суммы денег, которая действительно могла бы компенсировать ее переживания. У девочки будет доступ к уходу и технологиям, в которых она нуждается», — цитирует The Mirror слова Брэдли Мартина из ассоциации здравоохранения Великобритании. «Она необычайно храбрая маленькая девочка, которая очень хорошо учится в школе», — заверил Элизабет-Энн Гамбел, адвокат семьи пострадавшей.