. До 24 января в Иркутске действует режим повышенной готовности
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До 24 января в Иркутске действует режим повышенной готовности

До 24 января в Иркутске действует режим повышенной готовности

Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности на территории города. Он будет действовать с полуночи 21 января до полуночи 24 января, сообщает администрация города.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 23 января в Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Так, ночью 22 января ожидается мороз до -35, -37 градусов, 23 января в ночные часы столбик термометра опустится до -42.

Все ответственные службы переведены на усиленный режим работы. Особенно тепловики, энергетики, коммунальщики и спасатели. В администрации города назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут взаимодействовать с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями. Помимо этого, представители мэрии контролируют уборку снега на дорогах, мостах, в парках и скверах, на территории дворов многоквартирных домов.

При понижении температуры увеличивается нагрузка на электросети. Жителям следует соблюдать правила пожарной безопасности, быть аккуратными при применении обогревательных приборов и печного отопления. Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра. Также автовладельцам советуют не пользоваться личным транспортом без особой необходимости. В сильные морозы зимняя резина становится тверже и сцепление с дорожным полотном ухудшается. Крайне важно правильно оценивать погодные условия и возможности своей машины, и выбирать безопасный режим движения.

В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.

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По материалам: irk

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