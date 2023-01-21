. Дочь Глюкозы подпалила мамину квартиру: "Я нечаянно устроила пожар"
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Дочь Глюкозы подпалила мамину квартиру: "Я нечаянно устроила пожар"

Дочь Глюкозы подпалила мамину квартиру: "Я нечаянно устроила пожар"

Певица Глюкоза с дочерью отдыхали в Индии, а по приезде домой девушка устроила матери сюрприз. Возможно, ее не устроила холодная погода, и она решила слегка подпалить собственную квартиру.

15-летняя Лидия Чистякова сообщила от об этом подписчикам в соцсетях. Пожар произошел в ванной комнате Глюкозы из-за неосторожного использования свечи. Пострадали только некоторые бытовые вещи, а также стена и потолок, с которыми придется повозиться.


"Возвращаюсь в Москву из Индии и в этот же день нечаянно устраиваю пожар. Для всех, кто волнуется: слава богу, все хорошо, никто не пострадал. Пожалуйста, будьте аккуратными со свечками", — говорит Лидия фолловерам.

К слову, несмотря на юный возраст, она уже вовсю занимается блогерством, записывает песни, снимает клипы и зарабатывает деньги, выступая на корпоративах. В творчестве ей помогает звездная мама, а с выпуском материала — отец, бизнесмен Александр Чистяков.


Глюкоза пожаловалась на собственное тело

36-летняя певица регулярно делится фотографиями своей подтянутой фигуры из спортзала, но отдых ее совсем распустил. В личном блоге Чистякова призналась, что давно не занималась спортом и возненавидела себя за это.

"Просто забила. Как говорится, по полной на все это дело. Иду, а ноги не идут. Они хотят в ресторан, на пляж – куда угодно. Но я иду, потому что уже ненавижу себя", — объяснила артистка.

Глюкоза уточнила, что ее фигуру все еще невозможно упрекнуть, но все же она чувствует, что "тело стало каким-то не таким".

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По материалам: uposters.ru

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