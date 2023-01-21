. Дочка Любови Успенской решилась на откровения

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна рассказала о своей боли. Несколько лет назад у Любови Успенской были серьезные проблемы с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Таня проживала с отцом в США и… была зависима от запрещенных препаратов. Со временем Любовь Залмановна вернула Татьяну к нормальной жизни. Теперь Плаксина идет по стопам звездной мамы и строит карьеру певицы. На днях наследница Успенской выпустила дебютный клип на песню «Чудо». «Я показываю путь, который я проделала, и боль, с которой столкнулась. Чем страшнее прожитый тобой ад, тем больше ты начинаешь ценить все светлое в своей жизни. Темный лес, ночное небо, разверзнутое молниями, железные цепи, глаза, полные страха и отчаяния, — и лишь один волшебный мотылек, летящий на свет, способен перевернуть сознание и кардинально изменить жизнь, маня вслед за собой навстречу прекрасному…» — разоткровенничалась 33-летняя Татьяна. В первых строках песни Татьяна Плаксина выразила боль, о которой молчала много лет. «Я себя вымаливала много лет. Тот, кто не поверит, проверьте след. Рубцы остались. Я люблю их показывать. Это легче, чем кому-то доказывать», — с таких рифм начинается композиция. Пользователи Сети были приятно удивлены новой работой дочери Успенской и оставили много положительных отзывов в Сети. «Надо слушать в наушниках и громко. Благодарю и желаю вам еще большего вдохновения, проникновенных песен и композиций. Очень аутентичное исполнение, потому что это ваша собственная песня»; «Невероятная песня. Таня, очень классно, до мурашек! Огромных успехов тебе и счастья»; «С первых секунд мурашки! Шикарный клип, глубокие слова! Так держать!»; «Это дочь Успенской? Она очень талантлива!»; «Верю, что Таня добьется популярности! Эта песня просто огонь!» — отмечает публика.