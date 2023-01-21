. Дочка Любови Успенской решилась на откровения
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Любови Успенской решилась на откровения

Дочка Любови Успенской решилась на откровения
Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна рассказала о своей боли.       Несколько лет назад у Любови Успенской были серьезные проблемы с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Таня проживала с отцом в США и… была зависима от запрещенных препаратов. Со временем Любовь Залмановна вернула Татьяну к нормальной жизни. Теперь Плаксина идет по стопам звездной мамы и строит карьеру певицы. На днях наследница Успенской выпустила дебютный клип на песню «Чудо». «Я показываю путь, который я проделала, и боль, с которой столкнулась. Чем страшнее прожитый тобой ад, тем больше ты начинаешь ценить все светлое в своей жизни. Темный лес, ночное небо, разверзнутое молниями, железные цепи, глаза, полные страха и отчаяния, — и лишь один волшебный мотылек, летящий на свет, способен перевернуть сознание и кардинально изменить жизнь, маня вслед за собой навстречу прекрасному…» — разоткровенничалась 33-летняя Татьяна. В первых строках песни Татьяна Плаксина выразила боль, о которой молчала много лет. «Я себя вымаливала много лет. Тот, кто не поверит, проверьте след. Рубцы остались. Я люблю их показывать. Это легче, чем кому-то доказывать», — с таких рифм начинается композиция. Пользователи Сети были приятно удивлены новой работой дочери Успенской и оставили много положительных отзывов в Сети. «Надо слушать в наушниках и громко. Благодарю и желаю вам еще большего вдохновения, проникновенных песен и композиций. Очень аутентичное исполнение, потому что это ваша собственная песня»; «Невероятная песня. Таня, очень классно, до мурашек! Огромных успехов тебе и счастья»; «С первых секунд мурашки! Шикарный клип, глубокие слова! Так держать!»; «Это дочь Успенской? Она очень талантлива!»; «Верю, что Таня добьется популярности! Эта песня просто огонь!» — отмечает публика.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Отработаны учения батареи С-300 по защите от атак важных объектов Подмосковья
Отработаны учения батареи С-300 по защите от атак важных объектов
Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят, перки и прочее
Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят,
Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
Оксана Самойлова считает, что ее сглазили
Оксана Самойлова считает, что ее сглазили
Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости за рубежом
Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости за рубежом
Дочка Любови Успенской решилась на откровения
Дочка Любови Успенской решилась на откровения
В Польше на митинге выступили против втягивания страны в конфликт на Украине
В Польше на митинге выступили против втягивания страны в конфликт на
Что можно подарить маме на день рождения, идеи удачных подарков
Что можно подарить маме на день рождения, идеи удачных подарков
На Плишкинском тракте маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой
На Плишкинском тракте маршрутка с пассажирами столкнулась с
Капремонт в Братской детской городской больнице выполняет новый подрядчик
Капремонт в Братской детской городской больнице выполняет новый
Сбер стал самым сильным финансовым брендом в мире и признан самым дорогим брендом России
Сбер стал самым сильным финансовым брендом в мире и признан самым
Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской прессы
Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской

Топ на сегодня

После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет
Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет

Еще по теме

Дочка Любови Успенской даже не может попасть в фонограмму
Дочка Любови Успенской засветилась со своим бойфрендом
Дочь Любови Успенской деградировала из-за наркотиков
Дочка Любови Успенской рассказала о личной жизни