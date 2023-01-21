. Джиган угодил в больницу после схватки с морским чудовищем

Рэпер Джиган оказался в больнице. Сильно ошибается тот, кто думает, что, пока Оксана Самойлова скупает недвижимость в Дубае, Джиган пьет пенное и валяет дурака. Рэперу приходится отстаивать свое право на территорию всей силой своих мускулов, демонстрируя мужество и бесстрашие. А потом страдать за правду на больничной койке. Он сам рассказал в ролике, как пошел купаться в море, и едва зашел в воду по пояс, как увидел, что там его поджидает огромная фиолетовая медуза с размахом щупалец «метра два, а то и все три». И, хотя Джиган сначала был настроен миролюбиво, планируя просто поплавать рядом, морскому чудовищу соседство человека не понравилось, и оно пошло в атаку, защищая свою законную территорию. «Она выныривает из воды и сразу мне говорит: иди отсюда, это моя хата, будем биться. Я такой: хорошо. Смотрю — краб ползет и барракуда плывет. Я в одну руку краба, в другую барракуду, начинаем бой. Краб откусывает ей один щупалец, второй, барракуда вгрызается в глотку…», — эмоционально повествует о схватке не на жизнь, а на смерть музыкант, в порыве эмоций пересыпая рассказ обильной ненормативной лексикой, которую мы благоразумно убрали из его прямой речи.В общем, когда казалось, что все позади и пора приступать к празднованию победы со стейками и пивом в приятной компании, медуза из последних сил достала таки своего соперника единственным оставшимся щупальцем. И так приложила его по спине, что герой теперь вовсе не герой, потому как не может ни согнуться, ни разогнуться, пришлось прилечь в местную больничку. Рассказ имел невероятный успех среди подписчиков, которые плакали в голос вместе с пострадавшим, восторгаясь его невероятной смелостью. И даже собирались за победителя монстров замуж, если вдруг Самойлова перестанет ценить доставшееся ей счастье и разведется с ним, как когда-то обещала. Правда чуть позже Джиган признался, что всю эту схватку просто выдумал. На самом деле его всего лишь просквозило, когда купался в холодном море. Случился спазм, который ему теперь и лечат дубайские медики. Если у поклонников рэпера и появилось после этого разочарование, так только потому, что в лице отца четверых детей умер невероятно талантливый сказочник. Ему бы сценарии писать для блокбастеров, а не зарывать свой талант в пляжный песок, пока его деятельная супруга придумывает, чем бы еще развлечь публику. Зря она все же отказывает ему в рождении пятого ребенка, он бы ему таких сказок насочинял — закачаешься!