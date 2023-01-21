. Екатерина Варнава снялась голой в кино

Актриса Екатерина Варнава поделилась пикантными кадрами. 19 января на площадке онлайн-кинотеатра состоялась премьера сериала «Фандорин. Азазель» по мотивам романа Бориса Акунина. Одну из эпизодических ролей сыграла экс-участница Comedy Woman Катя Варнава. Сериал показывает альтернативное будущее, эдакая фантазия на тему современной России: государством правит монарх, Санкт-Петербург укутан небоскребами, граждане передвигаются на отечественных современных автомобилях и постят фото в соцсети «Портретъ». При этом язык, манеры, чины и госструктуры остались такими же, как в XIX веке. Екатерина Варнава появилась в кинокартине на несколько минут, смутив молодого и скромного главного героя. По сюжету Эраст Фандорин, расследовавший загадочное самоубийство богатого студента, зашел к героине Варнавы — богатой даме Стриевской, чтобы взять свидетельские показания. Брюнетка открыла детективу дверь обнаженной. По дому женщина разгуливала в стрингах телесного цвета и попивала шампанское. Диалог с молодым человеком она вела слегка вызывающим тоном, хорошо знакомым зрителям Comedy Woman.В ходе разговора голая героиня Варнавы внезапно предлагает мужу помолиться за покончившего с собой наследника многомиллионного состояния. К слову, некоторые зрители усмотрели в этом неуместное и корявое оскорбление чувств верующих. Напомним, совсем недавно наделал шуму сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой. В одном из эпизодов персонаж блогерши полностью раздевается и падает в объятия к монаху. Отметим, исполнительным продюсером «Монастыря» и «Фандорин. Азазель» выступила Александра Ремизова. Зрители в соцсетях, судя по комментариям, недооценили игру Варнавы и не поняли замысла автора, показавшего актрису нагой. «Зачем эта сцена нужна была?»; «Бессмысленное раздевание, бессмысленный диалог»; «Это скорее для пиара нужно было», — размышляют пользователи Интернета.