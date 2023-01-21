. Евгений Дятлов расстался с третьей женой из-за своего директора

2 марта актеру и певцу Евгению Дятлову исполнится 60 лет. Главной женщиной в своей жизни артист до недавних пор называл третью жену Юлию Джербинову. Евгений Дятлов был счастлив в браке с Юлией Джербиновой с 2007 года. Впервые будущие супруги увидели друг друга на съемочной площадке, где они вместе играли в спектакле с символичным названием «Опасные связи». Известно, что когда между ними промелькнула искра, Дятлов был женат. Однако ради Дятлова Джербинова была готова на все. Когда они поженились, 32-летняя Юлия ушла из профессии и полностью посвятила себя мужу. Она дважды сделала ЭКО, чтобы познать радость материнства с возлюбленным. Чтобы не повторять ошибок предыдущих жен, Юлия решила контролировать каждый шаг мужа, честно заявляя: «Боюсь, что его уведут». А Евгению, человеку свободолюбивому, это не понравилось.«Я чувствую этот контроль. Это давит на меня, напрягает. Надо мной постоянно довлеет фраза: ''Женя, не смотри по сторонам! '' Но такое поведение супруги надо понять и принять. В противном случае ты будешь обречен на постоянную изматывающую битву», — когда-то говорил актер. Похоже, этот контроль ничем хорошим не закончился. С конца 2022 года актер стал появляться на светских мероприятиях уже с другой женщиной, которую везде представляет своим директором Дарьей Травниковой.Никаких заявлений по поводу развода не было, однако поклонники уверены — это конец. Фанаты актера не верят в то, что между ним и Дарьей всего лишь деловые отношения. Во-первых, он всегда и везде нежно обнимает ее за талию. А во-вторых, никто из артистов не появляется с помощницей или директором на красной дорожке. Они есть у всех звезд, но никто из них не позирует и не мелькает в отчетах светской хроники. Дарья Травникова на прямые вопросы отвечает туманно. Однако информацию о разводе она все же подтвердила. «Прямой ответ: Евгений не женат. Что там пишут в соцсетях, я не видела. Я его директор, соответственно, поэтому какие-то мероприятия по работе мы посещаем вместе», — объяснилась девушка журналистам сайта KP.ru.