. Европу предупредили о рисках из-за ужесточения санкций против России

Bloomberg: санкции против России подорвут работу ключевых отраслей экономики в Европе

Ужесточение санкций Евросоюза против России несет в себе риски для ключевых отраслей экономик стран Европы и может подорвать их работу. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Джек Виттельс.

«Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники поставок дизельного топлива, санкции могут привести к увеличению расходов в отраслях, зависящих от него, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки, и затруднить правительствам сдерживание инфляции», — предупредил он.

Автор материала подчеркнул, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизтоплива в ЕС. В 2022 году около половины импорта дизельного топлива в ЕС и Великобританию поставлялось из Россию, отметил он.

С 5 февраля Евросоюз присоединится к Великобритании и США по запрету морского импорта российского дизельного топлива и других нефтепродуктов. Также ЕС и «Большая семерка» планируют ввести два отдельных ценовых потолка на более дорогие (дизельное топливо и бензин) и более дешевые (мазут) виды нефтепродуктов из России. Первые торгуются с премией к эталонному сорту нефти Brent, вторые — со скидкой.