Финал шоу "Ледниковый период" на Первом канале перенесли в третий раз
Поклонники "Ледникового периода" с нетерпением ждут показа заключительного выпуска шоу в эфире Первого канала. Однако трансляцию финала популярного проекта в очередной раз перенесли - причем уже в третий раз.
"Ледниковый период" отсутствовал в сетке вещания в начале января из-за новогодних праздников, хотя финал должны были показать еще 31 декабря.
Тогда показ заключительного эпизода проекта был перенесен на 14 января. Но в прошлую субботу по причине смерти легендарной артистки Инны Чуриковой "Ледниковый период" был отменен - вместо него Первый канал показал картину "Начало" Глеба Панфилова, в котором актриса сыграла главную роль.
В итоге финал "Ледникового периода" запланировали на 21 января - однако показ шоу неожиданно в третий раз перенесли.
Когда покажут финал "Ледникового периода"
Как рассказали в пресс-службе Первого канала, долгожданный финал "Ледникового периода" поклонники шоу увидят 4 февраля.
При этом не раскрывается, что стало причиной очередного переноса заключительного эпизода, съемки которого состоялись еще 20 ноября.
Кто победил в шоу "Ледниковый период-2022"
Несмотря на то, что финал "Ледникового периода" множество раз переносили, уже стали известны победители последнего сезона шоу, поскольку выпуск неделю назад успели показать на Дальнем Востоке.
Как сообщило издание "Спорт-экспресс", победителями проекта оказались Никита Кацалапов и супруга Ильи Авербуха Лиза Арзамасова.
Второе место заняли Федор Федотов и Евгения Медведева, тогда как третье было разделено между Маратом Башаровым с Оксаной Домниной и Иваном Скобревым с Викторией Синициной.
В то же время приз зрительских симпатий оказался у находящегося сейчас в реанимации Романа Костомарова и Валерии Ланской.