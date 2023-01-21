. Финал шоу "Ледниковый период" на Первом канале перенесли в третий раз
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Финал шоу "Ледниковый период" на Первом канале перенесли в третий раз

Финал шоу "Ледниковый период" на Первом канале перенесли в третий раз

Поклонники "Ледникового периода" с нетерпением ждут показа заключительного выпуска шоу в эфире Первого канала. Однако трансляцию финала популярного проекта в очередной раз перенесли - причем уже в третий раз.

"Ледниковый период" отсутствовал в сетке вещания в начале января из-за новогодних праздников, хотя финал должны были показать еще 31 декабря. 


Тогда показ заключительного эпизода проекта был перенесен на 14 января. Но в прошлую субботу по причине смерти легендарной артистки Инны Чуриковой "Ледниковый период" был отменен - вместо него Первый канал показал картину "Начало" Глеба Панфилова, в котором актриса сыграла главную роль.

В итоге финал "Ледникового периода" запланировали на 21 января - однако показ шоу неожиданно в третий раз перенесли.


Когда покажут финал "Ледникового периода"

Как рассказали в пресс-службе Первого канала, долгожданный финал "Ледникового периода" поклонники шоу увидят 4 февраля.

При этом не раскрывается, что стало причиной очередного переноса заключительного эпизода, съемки которого состоялись еще 20 ноября.


Кто победил в шоу "Ледниковый период-2022"

Несмотря на то, что финал "Ледникового периода" множество раз переносили, уже стали известны победители последнего сезона шоу, поскольку выпуск неделю назад успели показать на Дальнем Востоке.

Как сообщило издание "Спорт-экспресс", победителями проекта оказались Никита Кацалапов и супруга Ильи Авербуха Лиза Арзамасова.

Второе место заняли Федор Федотов и Евгения Медведева, тогда как третье было разделено между Маратом Башаровым с Оксаной Домниной и Иваном Скобревым с Викторией Синициной.


В то же время приз зрительских симпатий оказался у находящегося сейчас в реанимации Романа Костомарова и Валерии Ланской.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Экс-участницу «Пацанок» обвинили в краже гитары для понравившегося парня
Экс-участницу «Пацанок» обвинили в краже гитары для понравившегося
В Иркутске учреждения культуры передали книги для семей участников спецоперации
В Иркутске учреждения культуры передали книги для семей участников
Финал шоу "Ледниковый период" на Первом канале перенесли в третий раз
Финал шоу "Ледниковый период" на Первом канале перенесли в
Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать
Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ
В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ
От чего нужно избавиться Скорпионам, чтобы стать счастливее
От чего нужно избавиться Скорпионам, чтобы стать счастливее
Принцип работы и особенности использования XRF-анализаторов для металлов
Принцип работы и особенности использования XRF-анализаторов для
Сортовой прокат: виды и особенности
Сортовой прокат: виды и особенности
Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО. Артиста засняли с оружием в окружении танков
Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО.
Финансовая экосистема – новое понятие в развитии банковского обслуживания.
Финансовая экосистема – новое понятие в развитии банковского
Оперативная служебная радиосвязь для коммунальных служб
Оперативная служебная радиосвязь для коммунальных служб

Топ на сегодня

Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из
Успех у Овнов, перемены у Скорпионов: гороскоп на неделю с 23 по 29 января 2023 года
Успех у Овнов, перемены у Скорпионов: гороскоп на неделю с 23 по 29
После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки

Еще по теме

Ледниковый период 2016: финал, кто победил, смотреть онлайн
Популярный ведущий пошутил над уходом Милохина из «Ледникового периода»
Российская актриса раскрыла закулисье популярного шоу Первого канала
Ледниковый период 2016 финал (24 12 2016)