. Финал шоу "Ледниковый период" на Первом канале перенесли в третий раз

Поклонники "Ледникового периода" с нетерпением ждут показа заключительного выпуска шоу в эфире Первого канала. Однако трансляцию финала популярного проекта в очередной раз перенесли - причем уже в третий раз.

"Ледниковый период" отсутствовал в сетке вещания в начале января из-за новогодних праздников, хотя финал должны были показать еще 31 декабря.

Тогда показ заключительного эпизода проекта был перенесен на 14 января. Но в прошлую субботу по причине смерти легендарной артистки Инны Чуриковой "Ледниковый период" был отменен - вместо него Первый канал показал картину "Начало" Глеба Панфилова, в котором актриса сыграла главную роль.



В итоге финал "Ледникового периода" запланировали на 21 января - однако показ шоу неожиданно в третий раз перенесли.

Когда покажут финал "Ледникового периода"

Как рассказали в пресс-службе Первого канала, долгожданный финал "Ледникового периода" поклонники шоу увидят 4 февраля.

При этом не раскрывается, что стало причиной очередного переноса заключительного эпизода, съемки которого состоялись еще 20 ноября.

Кто победил в шоу "Ледниковый период-2022"

Несмотря на то, что финал "Ледникового периода" множество раз переносили, уже стали известны победители последнего сезона шоу, поскольку выпуск неделю назад успели показать на Дальнем Востоке.

Как сообщило издание "Спорт-экспресс", победителями проекта оказались Никита Кацалапов и супруга Ильи Авербуха Лиза Арзамасова.

Второе место заняли Федор Федотов и Евгения Медведева, тогда как третье было разделено между Маратом Башаровым с Оксаной Домниной и Иваном Скобревым с Викторией Синициной.

В то же время приз зрительских симпатий оказался у находящегося сейчас в реанимации Романа Костомарова и Валерии Ланской.

