. Финансовая экосистема – новое понятие в развитии банковского обслуживания.

Концепция финансовой экологии изначально была разработана для решения проблем финансовой изоляции, в которой некоторые люди пользуются привилегированным доступом к основным финансовым услугам, в то время как другие либо исключены из процесса, либо только частично и опосредованно подключены к основным финансовым системам.

Первая - это основная группа клиентов, которые хорошо связаны с основными институтами финансирования (в том числе и государственного), в то время как вторая состоит из «низкокачественных» потребителей-обывателей, которые обслуживаются альтернативными финансовыми посредниками, которые полагаются на «реликтовые» методы, включая методы кредитование только при личном посещении клиентом офиса финансовой организации. Быстрая цифровизация финансовых услуг предполагает, что может возникнуть та же самая динамика исключения, несмотря на заявления о том, что цифровые финансы способствуют большей интеграции. Различный уровень компетентности в обращении с цифровыми технологиями (например, интернет-банкингом) и различные финансовые практики, которые опосредованы культурой, приводят к неоднородности в организации розничных финансовых услуг. Это выражается и в том, как отношения между учреждениями, рынками и экономическими субъектами развиваются в пространстве. Короче говоря, некоторые места/города/области лучше подключены к сети финансовой системы, чем другие. Этот разнообразный характер взаимодействий с финансовой системой порождает отличительные типы финансовой экологии, которые состоят из различных финансовых знаний и практик.

Экономисты применили концепцию финансовой экологии, чтобы раскрыть взаимосвязи между пространством, институтами и социально-экономическими условиями субъектов различных типов финансирования в различных же контекстах. Они могут варьироваться от финансиализации городской инфраструктуры до глобальных систем бухгалтерского учёта и налогообложения, от управления состоянием богатейшей элиты до практики финансового консультирования розничной торговли. Попытка внимательно проанализировать любую эффективно функционирующую финансовую экосистему предлагает полезную концепцию для размышлений о неоднородности практик финансовых технологий, поскольку они разворачиваются в пространстве и времени.

Специалисты, например, выделяют пять различных экологий в краудфандинге, которые движимы различными мотивациями, такими как приверженность (фэндом) и аффект. Поскольку кредитование с фиксированным доходом и технология P2P тесно согласуется с финансовой логикой через кредитно-долговые отношения, они демонстрируют пёструю и неравномерную природу финансово-технологических взаимоотношений, подчёркивающих процессы, которые происходят при объединении различных участников, институтов и финансовых знаний в различных комбинациях. Эти процессы взаимоотношений имеют различную топологию, обусловленную близостью и связностью, что приводит к неравномерности с точки зрения социально-пространственной интеграции, исключений и сопутствующего неравенства.

Перспектива финансовой экосистемы сосредоточена на том, чтобы отразить возникающий и изменчивый характер социально-пространственных отношений по мере их развёртывания в меняющихся ролях и структурах институтов, рынков и действующих лиц, что делает её подходящей в качестве аналитического инструмента для изучения зарождающегося сектора цифровых финансовых инструментов. Экологическое обрамление финтеха может помочь подчеркнуть «липкость» конкретных отношений и процессов, которые более устойчивы к изменениям, чем другие, что позволяет более внимательно изучить соотношение сил между действующими лицами (основные финансы) и разрушителями традиционных банковских инструментов посредничества (инновационные финансовые технологии).

Возвращаясь к самой концепции экологии, можно объяснить вывод о важности человеческих взаимоотношений в управлении финансами. Финансовая экология обеспечивает топологическую утончённость в вопросах о том, почему определённые наборы отношений более долговечны или изменчивы, позволяя более точно учитывать власть в реляционном мышлении. Стоит подчеркнуть относительный характер данной концепции, которая освещает неравномерную взаимосвязь результатов в рамках финансовой системы.

Здесь проявляется важность реляционного аспекта финансовой работы, который нелегко заменить машинами. Финансовые консультанты играют важную роль в формировании процессов принятия решений и инвестиционной практики потребителей посредством их профессионального взаимодействия. Кроме того, зачастую финансовое поведение является результатом как когнитивных, так и эмоциональных факторов, которые требуют более тщательного изучения социологических и психологических факторов. Финансовое планирование и инвестирование являются важными жизненными целями человека, а поэтому изучение того, как достичь этих целей, может оказаться непростой задачей, учитывая обилие доступных продуктов и информации. Наличие кого-то, кто может выслушать и дать соответствующий профессиональный совет, может быть эмоционально обнадёживающим. Этот человеческий подход к финансовому планированию и инвестированию может объяснить сильное предпочтение получить консультацию у специалиста-человека, нежели у автоматизированного инвестиционного сервиса.

Текущее финансовое поведение людей, такое как посещение банковских отделений и оплата наличными, укоренилось и, как ожидается, останется важным даже после окончания пандемии. Это говорит о том, что новые технологии в сфере финансов, скорее всего, дополнят существующие потребительские привычки, а не заменят их полностью. Применение концепции финансовой экосистемы помогает понять реляционные аспекты внедрения инновационных разработок в экономическую сферу и освещает пространственные тенденции распространения знаний и доверия. Это культурное предпочтение человеческого подхода к финансовым услугам, которое укрепляет доверие, что особо важно в сфере финансовых услуг, говорит об устойчивости существующих финансовых отношений и процессов, которые сохраняются даже тогда, когда эффективные решения через онлайн приложения набирают популярность, особенно среди молодёжи и более подкованных в цифровых технологиях людей.



