. Гарвардский профессор сравнил Россию с «гигантским Ираном»

Бывший главный экономист МВФ Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за санкционного давления

Профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за санкционного давления. Об этом он высказался во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция доступна на сайте мероприятия.

Экономист описал будущее российской экономики как «гигантский Иран». Помимо этого, он предположил, что такое количество санкционных ограничений приведет Россию к ситуации, которая установилась в Северной Корее, Венесуэле и на Кубе. По его словам, это грозит «невероятной бедностью по сравнению с тем, к чему привыкли русские».

«Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были. И я думаю, Южная Африка — это самый драматичный пример. <...> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции», — заявил Рогофф.

Ранее стало известно, что Россия и Иран обсудят новый способ обхода западных санкций через создание судоходного торгового пути с Индией. По мнению Москвы и Тегерана, новый торговый путь сведет на нет часть санкционного эффекта и укрепит отношения между государствами. Этот план также является ответом на провозглашенную США торговую политику смещения цепочек поставок товаров в союзные и дружественные страны.