. Гидрометцентр: на выходных в Иркутск вновь придут сильные морозы

Потепление, которое наблюдается в Иркутске 20 января, будет недолгим — оно связано со сменой воздушных масс. В Иркутскую область заходит холодный воздух, отмечается низкая облачность, небольшой снег и повышение температуры, рассказала журналисту IRK.ru начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова.

В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до 35-37 градусов в Иркутске, в пригороде — до -40. Днем 22 января ожидается 32-34 градуса. Воскресенье станет самым холодным днем в этот период, отмечают синоптики. Среднесуточная температура в Иркутске ожидается на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Морозы на выходных будут во всей Иркутской области. 24 января в регионе также будет холодно.