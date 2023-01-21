. Инсайдер: уже в январе объявят о завершении поддержки Marvel’s Avengers





Игра Marvel’s Avengers, которая вышла в сентябре 2020 года, скоро будет закрыта. Об этом сообщил игровой инсайдер Миллер Росс, сославшись на свои источники. По его словам, игрокам объявят о прекращении поддержки Marvel’s Avengers уже на следующей неделе — до конца января.

При этом, согласно данным инсайдера, ранее планировалось, что поддержка Marvel’s Avengers будет прекращена не раньше второй половины 2023 года. Но после ухода ведущего разработчика Брайана Вагонера, руководители проекта решили закрыть его раньше. Стоит сказать, еще в октябре появлялись слухи, что игра может не дожить до обновления 4.0.

Инсайдер в своем сообщении говорит, что игра будет продаваться, как минимум, до сентября. Несмотря на то, что проект не будут снабжать новым контентом, разработчики намерены его поддерживать в плане исправления багов. Кроме того, они планируют переработать до окончательного «забвения» игры систему микротранзакций. Миллер Росс также указывает, что большую часть команды Marvel’s Avengers переведут на разработку новой Tomb Raider.

Напомним, игра Marvel’s Avengers доступна в подписке Game Pass.