. Яна Поплавская жестко высказалась о поведении Дмитрия Назарова
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Яна Поплавская жестко высказалась о поведении Дмитрия Назарова

Яна Поплавская жестко высказалась о поведении Дмитрия Назарова
Актриса Яна Поплавская возмущена поведением артиста. После увольнения из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров продолжает злословить в адрес коллег и российской власти. По этому поводу язвительно высказалась актриса Яна Поплавская, чей старший сын сегодня защищает Донбасс. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Поплавская считает, что скоро об актере забудут, он останется никому не нужным, кроме своих близких. «Дмитрий Назаров уволен, но пребывает в прекрасном настроении, декламирует стихи собственного сочинения. Поганые стихи, надо сказать. Теперь у него полно времени, свободного от работы в МХТ имени Чехова. Может целые сборники выпускать и продавать Галкину* и Cо. Больше никто не купит.
Народный артист оказался антинародным. Честно говоря, было противно смотреть ролики, где Назаров с Васильевой завывают на камеру, стонут и изрыгают ненависть по отношению к России, к своим согражданам. При том, что лично им никто не делал ничего плохого. Продолжалось это долгие месяцы, пока не лопнуло терпение Хабенского (худрука МХТ — прим. ред.)», — поделилась 55-летняя Яна Евгеньевна в своем Telegram-канале. Артистка возмущена тем, что Назарова совершенно не смущала работа в ненавистной ему стране. По всей видимости, деньги для актера были важнее личных принципов. «Если ты мужик, если у тебя позиция, почему ты сам не уволился сразу, почему держался за этот театр?! Почему сразу не сказал, мол, ребята, нам с вами не по пути?! Но продолжал кормиться и кусать руку дающую. Нет позиции, нет чести, нет достоинства. Жаль, хороший был актер, хорошие роли. Лучше бы оставил их в нашей памяти. А теперь мы будем помнить только постыдные завывания и видеоролики, наполненные ненавистью к нашей стране», — резюмировала Поплавская, которую поддержали многие ее подписчики.                                                
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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