. Экс-глава Минобороны ФРГ перед отставкой запретила инвентаризацию Leopard
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Экс-глава Минобороны ФРГ перед отставкой запретила инвентаризацию Leopard

Экс-глава Минобороны ФРГ перед отставкой запретила инвентаризацию LeopardBusiness Insider: Ламбрехт до ухода из Минобороны ФРГ запретила инвентаризацию Leopard

Кристина Ламбрехт перед отставкой с поста главы Минобороны ФРГ запретила проводить инвентаризацию боевых танков Leopard 1 и 2. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Министр менее чем за неделю до отставки отдала распоряжение подчиненным не проводить инвентаризацию боевой техники, чтобы не подвергать давлению канцлера Германии Олафа Шольца при обсуждении вопросов поставки танков Украине.

Издание отмечает, что подсчет Leopard 1 и 2 мог быть расценен как готовность начать их передачу Киеву.

Ранее 21 января глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выразила обеспокоенность заявлением Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard, чтобы выяснить количество машин, которые можно выделить Украине. «Тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы проверить, сколько танков Leopard у нас есть, только сейчас, спустя 11 месяцев» после начала российской спецоперации на Украине, отметила она.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус официально вступил в должность 19 января: он принес присягу в Бундестаге в качестве преемника ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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