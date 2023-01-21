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Экс-участницу «Пацанок» обвинили в краже гитары для понравившегося парня

Экс-участницу «Пацанок» обвинили в краже гитары для понравившегося парняNGS24: на экс-участницу «Пацанок» Диану Янголенко завели уголовное дело из-за кражи гитары

На экс-участницу шоу о преображении неблагополучных девушек «Новые пацанки» норильчанку Диану Янголенко завели уголовное дело из-за кражи гитары. Об этом сообщает NGS24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В декабре 2022 года в полицию обратился 19-летний житель Кайеркана, который обвинил недавнюю гостью вечеринки у него дома в краже электрогитары стоимостью 60 тысяч рублей. Полиция установила, что инструмент забрала с собой 20-летняя девушка, против которой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Источник издания подтвердил, что этой девушкой была Янголенко.

Утверждается, что гитару она подарила понравившемуся ей парню. Известно, что инструмент владельцу возвращен. Как уточняет Telegram-канал Mash, кроме гитары, девушка украла телефон у другого гостя вечеринки. По данным канала, после этого Янголенко собрала со своих подписчиков 35 тысяч рублей, чтобы выплатить компенсацию хозяину телефона.

Диана Янголенко стала участницей «Новых пацанок» в сентябре 2022 года. У девушки есть две судимости, в частности, за поджог.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшей участницы шоу «Пацанки» Регины Колупаевой, которая напала с ножом на свою мать, завели уголовное дело. Как рассказал источник в правоохранительных органах, дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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